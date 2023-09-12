Маск рассказал, как потерял сознание от водки в России

Согласно биографии американского миллиардера и главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, в начале 2000-х предприниматель выпил несколько рюмок водки во время деловой встречи в России, после чего потерял сознание. Об этом сообщает Business Insider.

Этот эпизод биографии Маска стал широко известен благодаря биографии миллиардера за авторством Уолтера Айзексона. Тот утверждает, что в начале 2000-х годов Маск планировал миссию на Марс, но для этого бизнесмену необходимо было провести несколько деловых встреч на территории России. Айзексон утверждает, что во время одной из таких встреч, которая проходила в ресторане Москвы, присутствующим «подавали большое количество водки».

В биографии указано, что в тот день Маск выпил столько же спиртного, сколько съел блюд. «Маск, который поддерживал голову рукой, отключился и ударился головой об стол», – утверждает Айзексон. Он также добавил, что позже предприниматели из России подарили Маску уникальную бутылку водки, на которой был изображён сам миллиардер на поверхности Марса. При этом сам Маск позже признался, что ему не нравится «вкус и действие большинства алкогольных напитков».