Илон Маск заявил о своем биполярном расстройстве

В своем интервью газете Financial Times писатель и журналист Уолтер Айзексон сообщил, что американский предприниматель Илон Маск утверждает, что у него есть признаки биполярного расстройства.

Айзексон, работавший над биографией Маска, отметил, что исследование сознания Маска было отличным от его предыдущих проектов. Хотя Маску не был поставлен официальный диагноз, он выразил свои мысли об этом состоянии. Айзексон также заявил, что считает ситуацию гораздо сложнее, чем просто биполярное расстройство. Книга Айзексона о Маске будет выпущена издательством Simon & Schuster 12 сентября.

Ранее Илон Маск ответил на обвинения в госизмене из-за ограничения доступа ВСУ к спутниковой связи Starlink.