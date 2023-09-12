Ким Чен Ын прибыл в Россию

Журналист опубликовал видео с выходящим из поезда главой КНДР.

ТАСС уточняет, что глава Минприроды РФ Александр Козлов встретил Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае.

Ким прибыл в РФ на бронепоезде. Его встреча с президентом России Владимиром Путиным пройдет на Дальнем Востоке. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух стран проведут встречу «один на один», также состоится официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына.

Главы государств обсудят вопросы сотрудничества России и КНДР в разных сферах, ситуацию в регионе и международные дела.

Песков подчеркивал, что Россия и Северная Корея - соседи, поэтому они «реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, кои не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования».

Также Песков заявил, что Россию не интересуют предостережения из Вашингтона в контексте переговоров с КНДР.