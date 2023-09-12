Гендиректор «Уральских авиалиний» назвал причину аварийной посадки Airbus A320 в поле
Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что причиной аварийной посадки самолета в Новосибирской области стал отказ гидросистемы. Об этом сообщает ТАСС.
Скуратов уточнил, что Airbus A320 будет восстановлен и продолжит летать.
«Самолет мы восстановим. <…> Он не поломан», - подчеркнул он.
Глава авиакомпании объяснил, что у самолета отказала одна из гидросистем, а всего их существует три. Визуальных повреждений у самолета нет, он стоит на шасси, отметил Скуратов.
Он добавил, что командир самолета решил посадить лайнер на поле из-за риска нехватки топлива.
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Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на грунт.
На борту самолета, по последним данным Росавиации, находилось 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, никто из них не пострадал. Медицинская помощь потребовалась одному человеку - у него поднялось артериальное давление.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Глава Омской области Виталий Хоценко заявлял журналистам, что у лайнера возникли проблем с гидросистемой. У экипажа появились опасения, что при посадке на запасном аэродроме откажут тормоза, поэтому было принято решение сесть на грунт вне аэродрома.