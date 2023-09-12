Гендиректор «Уральских авиалиний» назвал причину аварийной посадки Airbus A320 в поле

Скуратов уточнил, что Airbus A320 будет восстановлен и продолжит летать.

«Самолет мы восстановим. <…> Он не поломан», - подчеркнул он.

Глава авиакомпании объяснил, что у самолета отказала одна из гидросистем, а всего их существует три. Визуальных повреждений у самолета нет, он стоит на шасси, отметил Скуратов.

Он добавил, что командир самолета решил посадить лайнер на поле из-за риска нехватки топлива.

Экипаж отстранили от полетов до конца расследования инцидента. Все пассажиры рейса получат выплаты по сто тысяч рублей

Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на грунт.

На борту самолета, по последним данным Росавиации, находилось 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка, никто из них не пострадал. Медицинская помощь потребовалась одному человеку - у него поднялось артериальное давление.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.