Байден начал выступление о терактах 11 сентября с шутки

Президент США Джо Байден во время выступления, посвященного годовщине террористических актов 11 сентября 2001 года, пошутил о своем спортивном прошлом, сообщает РИА Новости.

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Байден, находящийся на Аляске, в начале своей речи поприветствовал губернатора штата Аляска Майка Данливи. Президент сказал, что у него с Данливи есть что-то общее, так как они оба из города Скрантон в штате Пенсильвания.

Байден заявил, что в то время, когда он сам играл в мяч, он бы очень хотел иметь губернатора Аляски в рядах своего клуба. Президент сказал, что мог бы попасть в число лучших игроков страны, если бы Данливи тогда играл бы вместе с ним. Говоря эти слова, Байден усмехнулся.