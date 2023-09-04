Пока вы не уснули: переговоры Путина и Эрдогана и начало импичмента президента Грузии

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Стало известно, о чем говорили Эрдоган и Путин в Сочи

Президент России Владимир Путин на переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом сделал ряд важных заявлений по международной повестке. «Рамблер» собрал главные.

Мирные переговоры

Путин заметил, что Эрдоган уделяет большое внимание урегулированию ситуации на Украине.

Президент подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от услуг посредников по урегулированию конфликта на Украине.

Вместе с тем, все договоренности, достигнутые ранее при посредничестве турецкого лидера, «Киев отправил на свалку», уточнил глава государства.

В Москве выразили недовольство заявлениями Пашиняна о России

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России в интервью итальянским СМИ неприемлемы по тону, в Москве ими крайне недовольны. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica и комментарий МИД Армении от 31 августа, расценивают их как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки", - указал собеседник агентства.

Предполагаемый преемник главы Минобороны Украины Умеров подал в отставку

Глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров подал в Верховную раду заявление об отставке.

Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Отмечается, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить Умерова главой Минобороны страны.

Шольц опубликовал фото с повязкой на глазе после инцидента на пробежке

Bundesregierung/Steffen Kugler

Канцлера ФРГ Олаф Шольц опубликовал фото с повязкой на глазу после полученной им травмы во время занятий спортом. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Олаф Шольц получил травму по время пробежки из-за чего был отменен его визит в город Херинген, который должен был состояться 3 сентября. В правительстве уточнили, что травмы не повлияют на график главы кабинета-министров на этой неделе.

Фото канцлера с черной повязкой на глазу и царапинами на лице появились в его аккаунте в соцсети Х (бывшая Twitter).

Наводчику танка «Алеша» подарили табун лошадей, машину и участок

Земляки из Усть-Алданского улуса Якутии подарили оператору-наводчику танка «Алеша», Герою России Алексею Неустроеву табун лошадей, автомобиль «УАЗ» и земельный участок. Об этом сообщает ТАСС.

В агентстве отметили, что 4 сентября в районном центре в селе Борогонцы прошло чествование Неустроева. На нем от имени местных жителей танкисту подарили «УАЗ» и земельный участок. Помимо этого от имени глав районных поселений Усть-Алданского района ему передали табун лошадей.

Церемония прошла на центральной площади Легоя в селе Борогонцы.

В Индии прокомментировали решение Си Цзиньпина не участвовать в саммите G20

Правительство Индии не считает решение председателя КНР Си Цзиньпина не участвовать лично в саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели необычным, оно не отразится на принимающей стороне. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на правительственные источники.

В правительстве Индии заявили, что из-за плотного графика работы лидерам стран объединения "не всегда удается посещать каждый саммит".

"Это никак не сказывается на принимающей стороне", - заявил неназванный представитель правительства Индии.

В Грузии начался импичмент президента Зурабишвили

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента действующего президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает телеканал Imedi.

Согласно информации телеканала, процедура импичмента будет инициирована на заседании парламентского большинства в понедельник. Причиной стали не согласованные с правительством зарубежные визиты Зурабишвили.

«Мы приняли решение об инициировании процесса импичмента. Будет подготовлен документ с 50 подписями депутатов», — пояснил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

ФСБ задержала экс-аспиранта МГУ Мифтахова на выходе из колонии

ТАСС/пресс-служба Головинского суда

Следователи ФСБ задержали на выходе из колонии отбывшего срок за хулиганство бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова в рамках нового уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Как уточнила ТАСС адвокат Светлана Сидоркина, Мифтахову предъявят в понедельник официальное обвинение террористической направленности.

Популярные магазины нижнего белья вновь открылись в России

Магазины нижнего белья и одежды Women'secret открылись в России после закрытия в 2022 году. Работа возобновилась по франшизе с помощью белорусских партнеров, сообщает РИА Новости.

Агентство обратило внимание на то, что цены на товары повысились.

Двери для посетителей открыли магазины в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, следует из данных «Яндекс Карт». В остальных регионах они отмечены как «временно не работающие».

Собянин открыл серийную сборку новой модели «Москвич 6»

Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор КамАЗа Сергей Когогин 4 сентября запустили серийную сборку модели «Москвич 6». Об этом сообщается в Telegram-канале мэра.

Продажи автомобиля планируется начать в конце октября 2023 года.