В Грузии начался импичмент президента Зурабишвили

В Грузии началась процедура импичмента правящего президента
Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента действующего президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает телеканал Imedi.
Согласно информации телеканала, процедура импичмента будет инициирована на заседании парламентского большинства в понедельник. Причиной стали не согласованные с правительством зарубежные визиты Зурабишвили.
«Мы приняли решение об инициировании процесса импичмента. Будет подготовлен документ с 50 подписями депутатов», — пояснил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
По его словам, после сбора подписей парламентарии обратятся в конституционный суд. После этого у суда будет один месяц, чтобы подготовить правовое постановление и предоставить его парламенту.
До этого конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявляла о предстоящем голосовании по запуску расследования в рамках процедуры импичмента президента США Джо Байдена. По словам Тейлор Грин, палата представителей конгресса США собирается голосовать об открытии расследования по импичменту.