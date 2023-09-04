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Экс-аспиранта МГУ Мифтахова задержали на выходе из колонии в рамках нового уголовного дела

Следователи ФСБ задержали на выходе из колонии отбывшего срок за хулиганство бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова в рамках нового уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

ФСБ задержала экс-аспиранта МГУ Мифтахова на выходе из колонии
© ТАСС

Как уточнила ТАСС адвокат Светлана Сидоркина, Мифтахову предъявят в понедельник официальное обвинение террористической направленности.

"Азата только что задержали при выходе из колонии, где он отбыл срок, для доставления в кировское управление УФСБ. Следователи планируют сегодня предъявить ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - сказала собеседница агентства.

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