ФСБ задержала экс-аспиранта МГУ Мифтахова на выходе из колонии

"Азата только что задержали при выходе из колонии, где он отбыл срок, для доставления в кировское управление УФСБ. Следователи планируют сегодня предъявить ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - сказала собеседница агентства.