ФСБ задержала экс-аспиранта МГУ Мифтахова на выходе из колонии

Экс-аспиранта МГУ Мифтахова задержали на выходе из колонии в рамках нового уголовного дела
Следователи ФСБ задержали на выходе из колонии отбывшего срок за хулиганство бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова в рамках нового уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.
Как уточнила ТАСС адвокат Светлана Сидоркина, Мифтахову предъявят в понедельник официальное обвинение террористической направленности.
"Азата только что задержали при выходе из колонии, где он отбыл срок, для доставления в кировское управление УФСБ. Следователи планируют сегодня предъявить ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - сказала собеседница агентства.