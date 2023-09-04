Путин на переговорах с Эрдоганом. Главное

Президент России Владимир Путин на переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом сделал ряд важных заявлений по международной повестке. «Рамблер» собрал главные.

Мирные переговоры

Путин заметил, что Эрдоган уделяет большое внимание урегулированию ситуации на Украине.

Президент подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от услуг посредников по урегулированию конфликта на Украине.

Вместе с тем, все договоренности, достигнутые ранее при посредничестве турецкого лидера, «Киев отправил на свалку», уточнил глава государства.

Террористические акты со стороны ВСУ

Президент заметил, что украинские военные осуществляют атаки с помощью беспилотников на трубопроводы различного типа, в том числе, на «Голубой поток».

Провальное контрнаступление Украины

Путин подчеркнул, что не следует говорить о пробуксовке контрнаступления ВСУ. Он пояснил, что оно провалилось.

«Это не пробусовка. Это провал», - уточнил глава государства.

Альтернативы зерновой сделке

Президент отметил, что Россия готова пролонгировать зерновую сделку, если Запад выполнит все условия Москвы.

Вместе с тем, добавил он, в настоящее время достигнуты договоренности с Турцией и Катаром по поставкам зерна. Он уточнил, что Москва воспринимает эти соглашения как альтернативу черноморской инициативе, а не замену.

Россия, отметил Путин, готова полностью обеспечить потребности Турции по зерну.

Глава государства напомнил, что с шестью африканскими государствами были достигнуты договоренности по бесплатным поставкам зерна. Он добавил, что переговоры по этому вопросу близятся к завершению.

Будущее Сирии

«РФ исходит из того, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы без давления извне», - пояснил президент.

Поставки газа на мировые рынки

Путин рассказал, что «Россия всегда была и будет надежным, ответственным поставщиком газа».

Глава государства добавил, что Москва намеревается и в дальнейшем обеспечивать турецкую экономику этим дешевым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива.

Итоги встречи