Земляки из Усть-Алданского улуса Якутии подарили оператору-наводчику танка «Алеша», Герою России Алексею Неустроеву табун лошадей, автомобиль «УАЗ» и земельный участок. Об этом сообщает ТАСС.

В агентстве отметили, что 4 сентября в районном центре в селе Борогонцы прошло чествование Неустроева. На нем от имени местных жителей танкисту подарили «УАЗ» и земельный участок. Помимо этого от имени глав районных поселений Усть-Алданского района ему передали табун лошадей.