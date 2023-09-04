Танкисту Неустроеву в Якутии подарили табун лошадей, машину и участок
Земляки из Усть-Алданского улуса Якутии подарили оператору-наводчику танка «Алеша», Герою России Алексею Неустроеву табун лошадей, автомобиль «УАЗ» и земельный участок. Об этом сообщает ТАСС.
В агентстве отметили, что 4 сентября в районном центре в селе Борогонцы прошло чествование Неустроева. На нем от имени местных жителей танкисту подарили «УАЗ» и земельный участок. Помимо этого от имени глав районных поселений Усть-Алданского района ему передали табун лошадей.
Церемония прошла на центральной площади Легоя в селе Борогонцы.
Напомним, что в августе президент РФ Владимир Путин вручил госнаграды экипажу танка Т-80 «Алеша» ВС России, разгромившему колонну бронетехники ВСУ на запорожском направлении. В их числе был Неустроев.
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