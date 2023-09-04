Шольц опубликовал фото с повязкой на глазе после инцидента на пробежке

Канцлера ФРГ Олаф Шольц опубликовал фото с повязкой на глазу после полученной им травмы во время занятий спортом. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Олаф Шольц получил травму по время пробежки из-за чего был отменен его визит в город Херинген, который должен был состояться 3 сентября. В правительстве уточнили, что травмы не повлияют на график главы кабинета-министров на этой неделе.

Фото канцлера с черной повязкой на глазу и царапинами на лице появились в его аккаунте в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Я с нетерпением жду мемов», - гласит подпись к фото.

Соцсети

При этом канцлер поблагодарил всех за пожелания скорейшего выздоровления и заверил, что в реальности все выглядит лучше, чем на фото.