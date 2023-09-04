Шольц опубликовал фото с повязкой на глазе после инцидента на пробежке

Шольц опубликовал первое фото после травмы лица
Канцлера ФРГ Олаф Шольц опубликовал фото с повязкой на глазу после полученной им травмы во время занятий спортом. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что Олаф Шольц получил травму по время пробежки из-за чего был отменен его визит в город Херинген, который должен был состояться 3 сентября. В правительстве уточнили, что травмы не повлияют на график главы кабинета-министров на этой неделе.
Фото канцлера с черной повязкой на глазу и царапинами на лице появились в его аккаунте в соцсети Х (бывшая Twitter).
«Я с нетерпением жду мемов», - гласит подпись к фото.
При этом канцлер поблагодарил всех за пожелания скорейшего выздоровления и заверил, что в реальности все выглядит лучше, чем на фото.
Ранее некий мужчина при подъезде к аэропорту присоединился к кортежу канцлера Олафа Шольца на своем автомобиле и выехал вместе с ним на летное поле. Затем, когда машины остановились, он приблизился к правительственному лимузину и заключил Шольца в крепкие объятия. Позднее нарушитель заявил, что принял кортеж за свадебную процессию.