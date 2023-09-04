В Москве выразили недовольство заявлениями Пашиняна о России

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России в интервью итальянским СМИ неприемлемы по тону, в Москве ими крайне недовольны. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica и комментарий МИД Армении от 31 августа, расценивают их как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки", - указал собеседник агентства.

Россию пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, используя Ереван как средство реализации этой цели, отметил он. По его словам, РФ рассматривает отношения с Арменией в сферах безопасности и экономики не как "зависимость", а как равноправное эффективное партнерство. Россия как ближайший друг и сосед Армении не намерена покидать регион Южного Кавказа, заявил диписточник.