В Индии прокомментировали решение Си Цзиньпина не участвовать в саммите G20

Правительство Индии не считает решение председателя КНР Си Цзиньпина не участвовать лично в саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели необычным, оно не отразится на принимающей стороне. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на правительственные источники.

В правительстве Индии заявили, что из-за плотного графика работы лидерам стран объединения "не всегда удается посещать каждый саммит".

"Это никак не сказывается на принимающей стороне", - заявил неназванный представитель правительства Индии.

Собеседники телеканала также напомнили, что с первого саммита G20 лидеры некоторых стран пропускают встречи на высшем уровне. "Начиная с 2010 года и до сегодняшнего дня не было ни одного случая, когда бы все страны были представлены на высшем уровне", - заявил собеседник телеканала. Из всех стран объединения только Великобритания, Германия, ЕС, Индия, Италия, Канада, США, Турция и Южная Корея всегда были представлены на уровне лидеров, отмечает телеканал.

В понедельник официальный представитель китайского МИД Мао Нин сообщила, что китайскую делегацию на саммите возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян.