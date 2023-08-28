Пока вы не уснули: требование Польши и Прибалтики к Минску и кто стал богатейшей россиянкой
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Польша и Прибалтика выдвинули требования Белоруссии
Главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии требуют от Минска, чтобы группа «Вагнер» немедленно покинула территорию Белоруссии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский после встречи с главами МВД Литвы, Латвии и Эстонии.
По его словам, сегодняшняя встреча министров четырех стран прошла из-за группы «Вагнера», которая якобы несколько недель присутствует возле польско-белорусской границы.
Россиян предупредили об осложнении ситуации с COVID-19 из-за нового штамма
Появление нового варианта COVID-19 серьезно осложняет сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом в России и во всем мире. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Он предупредил россиян о новом подъеме заболеваемости.
Вирусолог отметил, что ни у кого не было сомнений в том, что коронавирус вернется осенью в виде новой волны.
Макрон назвал условие достижения устойчивого мира на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир на Украине не может быть достигнут лишь прекращением огня и закреплением фактического положения дел. Об этом сообщает Ouest-France.
Ситуацию на Украине Макрон прокомментировал, выступая на ежегодной конференции французских послов.
Бакальчук второй раз возглавила рейтинг богатейших женщин России
Forbes опубликовал рейтинг 20 богатейших женщин России в 2023 году. Его во второй раз возглавила генеральный директор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук с оценкой капитала в $7 млрд.
Второе место заняла Татьяна Литвиненко с состоянием в $2,8 млрд, которая в мае 2022 года получила от мужа Владимира Литвиненко 20,6% акций "Фосагро". На третьем месте расположилась Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча.
Иран ответил на обвинения в поставках дронов России
Тегеран ответил на обвинения в поставках дронов России. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что республика не предоставляет беспилотники и не является стороной конфликта на Украине, пишет РИА Новости.
По его словам, средства массовой информации западных стран вводят людей в заблуждение, обвиняя Иран в поставках беспилотников России. Канаани заявил, что многократно опровергал заявления о сотрудничестве между Тегераном и Москвой в военной сфере.
В Финляндии рассмотрят новые ограничения против российских граждан
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен объявили о необходимости переоценки действующих требований для граждан России на получение виз и вида на жительство. Об этом сообщает РИА Новости.
Поводом для изменений в политике предоставления разрешений стал арест россиянина Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский.
Наталья Варлей высказалась о событиях на Украине
Народная артистка России Наталья Варлей в рамках открытого российского кинофестиваля «Волгоградский факел» в Волгограде впервые высказалась о событиях на Украине и российской спецоперации. Ее цитирует aif.ru.
«Я уверена в победе добра над злом и разума — над безумием», — сказала 75-летняя звезда фильмов «Кавказская пленница» и «Гостья из будущего».
Песков рассказал о международных поездках Путина
У президента России Владимира Путина планируются международные поездки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По его словам, речь идет об осенних поездках. Подробности Песков пообещал сообщить позднее.
Элтон Джон госпитализирован в Монако после падения
Певец Элтон Джон попал в больницу после падения в своем доме в Ницце. Об этом сообщает издание Nice-Matin со ссылкой на собственные источники.
По информации газеты, артиста доставили в больницу в Монако с легкими травмами. Характер повреждений в публикации не уточняется.
Зеленский назвал свои условия для переговоров по Крыму
Киев может пойти на переговоры по Крыму, если Вооруженные силы Украины окажутся на административных границах полуострова, заявил президент республики Владимир Зеленский. Его слова передает издание Spiegel.
«Если мы находимся на административных границах Крыма, я думаю, что можно политически принудить Россию к демилитаризации территории полуострова», — сказал Зеленский.