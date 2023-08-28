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Польша и Прибалтика выдвинули требования Белоруссии

Главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии требуют от Минска, чтобы группа «Вагнер» немедленно покинула территорию Белоруссии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский после встречи с главами МВД Литвы, Латвии и Эстонии.

По его словам, сегодняшняя встреча министров четырех стран прошла из-за группы «Вагнера», которая якобы несколько недель присутствует возле польско-белорусской границы.

Россиян предупредили об осложнении ситуации с COVID-19 из-за нового штамма

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Появление нового варианта COVID-19 серьезно осложняет сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом в России и во всем мире. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Он предупредил россиян о новом подъеме заболеваемости.

Вирусолог отметил, что ни у кого не было сомнений в том, что коронавирус вернется осенью в виде новой волны.

Макрон назвал условие достижения устойчивого мира на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир на Украине не может быть достигнут лишь прекращением огня и закреплением фактического положения дел. Об этом сообщает Ouest-France.

Ситуацию на Украине Макрон прокомментировал, выступая на ежегодной конференции французских послов.

Бакальчук второй раз возглавила рейтинг богатейших женщин России

Forbes опубликовал рейтинг 20 богатейших женщин России в 2023 году. Его во второй раз возглавила генеральный директор и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук с оценкой капитала в $7 млрд.

Второе место заняла Татьяна Литвиненко с состоянием в $2,8 млрд, которая в мае 2022 года получила от мужа Владимира Литвиненко 20,6% акций "Фосагро". На третьем месте расположилась Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча.

Иран ответил на обвинения в поставках дронов России

Тегеран ответил на обвинения в поставках дронов России. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что республика не предоставляет беспилотники и не является стороной конфликта на Украине, пишет РИА Новости.

По его словам, средства массовой информации западных стран вводят людей в заблуждение, обвиняя Иран в поставках беспилотников России. Канаани заявил, что многократно опровергал заявления о сотрудничестве между Тегераном и Москвой в военной сфере.

В Финляндии рассмотрят новые ограничения против российских граждан

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен объявили о необходимости переоценки действующих требований для граждан России на получение виз и вида на жительство. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для изменений в политике предоставления разрешений стал арест россиянина Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский.

Наталья Варлей высказалась о событиях на Украине

Народная артистка России Наталья Варлей в рамках открытого российского кинофестиваля «Волгоградский факел» в Волгограде впервые высказалась о событиях на Украине и российской спецоперации. Ее цитирует aif.ru.

«Я уверена в победе добра над злом и разума — над безумием», — сказала 75-летняя звезда фильмов «Кавказская пленница» и «Гостья из будущего».

Песков рассказал о международных поездках Путина

У президента России Владимира Путина планируются международные поездки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет об осенних поездках. Подробности Песков пообещал сообщить позднее.

Элтон Джон госпитализирован в Монако после падения

Певец Элтон Джон попал в больницу после падения в своем доме в Ницце. Об этом сообщает издание Nice-Matin со ссылкой на собственные источники.

По информации газеты, артиста доставили в больницу в Монако с легкими травмами. Характер повреждений в публикации не уточняется.

Зеленский назвал свои условия для переговоров по Крыму

Zuma/ТАСС

Киев может пойти на переговоры по Крыму, если Вооруженные силы Украины окажутся на административных границах полуострова, заявил президент республики Владимир Зеленский. Его слова передает издание Spiegel.