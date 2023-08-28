СМИ: певец Элтон Джон госпитализирован в Монако после падения

Элтона Джона госпитализировали после падения
Певец Элтон Джон попал в больницу после падения в своем доме в Ницце. Об этом сообщает издание Nice-Matin со ссылкой на собственные источники.
По информации газеты, артиста доставили в больницу в Монако с легкими травмами. Характер повреждений в публикации не уточняется.
Напомним, что Элтон Джону уже 76 лет. Ранее СМИ сообщали, что во время отдыха на Лазурном берегу он посетил ресторан Nespo и джазовый фестиваль в Ницце. Кроме того, он провел время с актером Кевином Спейси.
До этого, 22 августа, певец организовал дорогую вечеринку на яхте, за которую заплатил более 2,5 млн рублей. На ней присутствовало множество знаменитостей, в том числе Дэвид Ферниш, Аарон Тейлор-Джонсон, Сюзанна Константин и Дэвид Уоллиамс.
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