СМИ: певец Элтон Джон госпитализирован в Монако после падения

Певец Элтон Джон попал в больницу после падения в своем доме в Ницце. Об этом сообщает издание Nice-Matin со ссылкой на собственные источники.

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По информации газеты, артиста доставили в больницу в Монако с легкими травмами. Характер повреждений в публикации не уточняется.

Напомним, что Элтон Джону уже 76 лет. Ранее СМИ сообщали, что во время отдыха на Лазурном берегу он посетил ресторан Nespo и джазовый фестиваль в Ницце. Кроме того, он провел время с актером Кевином Спейси.