Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир на Украине не может быть достигнут лишь прекращением огня и закреплением фактического положения дел. Об этом сообщает Ouest-France.

Ситуацию на Украине Макрон прокомментировал, выступая на ежегодной конференции французских послов.

По мнению Макрона, прекращение огня означало бы лишь подготовку к новому конфликту.

«[Необходим] устойчивый мир с соблюдением украинского суверенитета и международного права», - подчеркнул президент Франции.

Также Макрон заявил, что европейцы не оказались разделены, когда начался украинский кризис.

«Европейский Союз с точки зрения инвестиций является первой опорой для Украины», - подчеркнул он.

Макрон заявил, что «Россия не должна выиграть», и для этого в ближайшие годы потребуются «значительные финансовые и дипломатические инвестиции».

В то же время он призвал не упускать из виду «своеобразие конфликта» между Украиной и Россией. В частности, необходимо помнить, что Россия - ядерная держава, подчеркнул Макрон. Он подтвердил цель французских властей «не впадать в логику эскалации» и «думать о том, что будет после».

В начале июня Макрон заявил, что западным странам не следует «унижать Россию», чтобы работа по дипломатическим каналам осталась возможной после прекращения украинского кризиса.