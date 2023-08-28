Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен объявили о необходимости переоценки действующих требований для граждан России на получение виз и вида на жительство. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для изменений в политике предоставления разрешений стал арест россиянина Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский.

Согласно информации посольства России в Финляндии, Тордена задержала финская пограничная служба из-за подозрений в нарушении норм миграционного законодательства Финляндии 20 июля текущего года. Стало известно, что Торден перед этим имел фамилию Петровский, под которой фигурирует в санкционных списках США и ЕС. Мужчина подозревается в совершении «террористических преступлений, произошедших в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях». Он мог быть одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».

«Необходимо сделать все, чтобы через границу не проникали люди, которые могут стать причиной угрозы национальной безопасности страны», — подчеркнула Рантанен.

В свою очередь глава финского правительства Орло пояснил, что прорабатывается вопрос с последующим ужесточением требований на въезд для россиян.