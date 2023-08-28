Россиян предупредили об осложнении ситуации с COVID-19 из-за нового штамма

«Так же было очевидно, что тяжесть заболевания стала спадать. Играет огромную роль то, что мы вакцинированы, переболели. Мы уже перестали дифференцировать, какой версией ОРЗ или ОРВИ, как это у нас принято называть, мы сейчас недомогаем — то ли это что-то аденовирусное, то ли что-то сезонное, то ли это омикрон, который сегодня функционирует в качестве представителя ковида», — сообщил Чепурнов.