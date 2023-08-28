Польша и Прибалтика выдвинули требования Белоруссии
Главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии требуют от Минска, чтобы группа «Вагнер» немедленно покинула территорию Белоруссии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский после встречи с главами МВД Литвы, Латвии и Эстонии.
По его словам, сегодняшняя встреча министров четырех стран прошла из-за группы «Вагнера», которая якобы несколько недель присутствует возле польско-белорусской границы. Каминьский добавил, что главы ведомств также потребовали от Белоруссии немедленного оставления приграничной территории нелегальными мигрантами, которых «стягивают белорусские службы».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы «Вагнера» не покидают территорию страны, а продолжают там жить и работать. Он рассказал, что власти страны вместе с основателем ЧВК Евгением Пригожиным успели выстроить систему размещения группы в Белоруссии еще до его гибели.