Польша и Прибалтика выдвинули требования Белоруссии

Главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии требуют от Минска, чтобы группа «Вагнер» немедленно покинула территорию Белоруссии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский после встречи с главами МВД Литвы, Латвии и Эстонии.

По его словам, сегодняшняя встреча министров четырех стран прошла из-за группы «Вагнера», которая якобы несколько недель присутствует возле польско-белорусской границы. Каминьский добавил, что главы ведомств также потребовали от Белоруссии немедленного оставления приграничной территории нелегальными мигрантами, которых «стягивают белорусские службы».