Иран ответил на обвинения в поставках дронов России

Тегеран ответил на обвинения в поставках дронов России. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что республика не предоставляет беспилотники и не является стороной конфликта на Украине, пишет РИА Новости.

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По его словам, средства массовой информации западных стран вводят людей в заблуждение, обвиняя Иран в поставках беспилотников России. Канаани заявил, что многократно опровергал заявления о сотрудничестве между Тегераном и Москвой в военной сфере.

«Иран не является стороной конфликта на Украине», — резюмировал он.