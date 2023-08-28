«Когда фильм «Кавказская пленница» вышел на экраны, я была на гастролях. И тогда же я узнала обратную сторону популярности. На следующий день ко мне на второй этаж забрались местные мальчишки. Такое вот дерзкое проникновение поклонников!» — рассказала Варлей.