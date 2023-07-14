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В США удивились неожиданному шагу России

Lenta.ru

Корреспондент американского телеканала CNN Патрик Оппман назвал появление корабля Военно-морского флота (ВМФ) России на Кубе серьезным посылом. Его комментарий прозвучал в эфире телеканала.

«Это российский военный корабль, прибывший вчера в Гавану и причалившийся к самому центру, к гаванскому порту. Это определенно несет серьезный посыл как кубинскому, так и американскому народу об укреплении отношений России и Кубы», — заявил журналист.

В частности, Оппман удивился неожиданному шагу ВМФ России расположить корабль рядом с границей США, всего в 90 милях (около 150 километров) от нее. Он также выразил мнение, что в этой ситуации есть и вина США: Вашингтон наложил множество санкций на Кубу, а Москва продолжает оказывать поддержку стране и укреплять экономические связи.

ФРГ предложила ВСУ способ защитить "Леопарды" от русских мин

Украинские танкисты, проходящие в Германии обучение на танках Leopard, спросили у немецких инструкторов, как избежать подрыва на русских минах.

Ответ инструкторов поразил даже журналистов, пишет канал "Инженеры ЧМ флота". Немецкие военные предложили украинским танкистам... объезжать русские минные поля. Поскольку те по немецким учебникам не должны быть больше, чем 100х200 метров.

Напомним, противотанковые мины вместе с ПТРК и ударными вертолетами стали главными причинами массовой гибели западной бронетехники во время неудачного контрнаступления ВСУ. По данным Минобороны РФ, уничтожены уже как минимум 16 немецких танков Leopard и большое количество БМП Bradley. Одна американская машина захвачена практически неповрежденной.

Госдума приняла закон о запрете смены пола

Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о введении в РФ запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека.

Инициатива была внесена на рассмотрение палаты депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в мае. В первом чтении Дума приняла документ в июне, во втором - 13 июля.

Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" дополняется новой статьей, которая запрещает проводить медицинские вмешательства, а также применять лекарства, направленные на смену пола.

ЮАР заявила об отказе РФ заменить Путина на Лаврова на саммите БРИКС

Россия отказала президенту ЮАР Сирилу Рамафосе в просьбе заменить президента России Владимира Путина на главу российского МИД Сергея Лаврова на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в августе. Об этом заявил вице-президент африканской страны Пол Машатиле в интервью Mail & Guardian.

Южноафриканская сторона выразила желание, чтобы именно министр иностранных дел России возглавил российскую делегацию на предстоящем мероприятии.

«Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом арестовать его (...) Мы были бы рады, если бы он не приехал», — цитирует Машатиле агентство Bloomberg.

Израиль отреагировал на намерение сжечь Тору в Швеции

Lenta.ru

Израиль решительно осуждает намерение сжечь Тору перед зданием израильского посольства в Швеции и призывает Стокгольм предотвратить «акт ненависти». Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Израиля Лиор Хаят в своем аккаунте Twitter.

Накануне шведские власти одобрили запрос мужчины, собирающегося сжечь Тору и Библию у посольства Израиля в шаббат.

«Израиль решительно осуждает намерение сжечь Тору перед зданием израильского посольства в Швеции. Сожжение священных книг является актом ненависти и нетерпимости и не имеет ничего общего со свободой выражения мнений. Мы призываем власти Швеции не допустить сожжения священных книг», — написал дипломат.

В Китае казнили воспитательницу детского сада за отравление детей

Газета.Ru

Суд города Цзяоцзо китайской провинции Хэнань подтвердил казнь бывшей воспитательницы детского сада Ван Юнь, которая отравила 25 детей нитритом натрия. Об этом сообщило издание «Пэнпай», передает ТАСС.

Ее казнили 13 июля.

В марте 2019 года в одном из детских садов Цзяоцзо произошло массовое пищевое отравление. Полиция выяснила, что воспитательница Ван Юнь добавила в кашу дошкольников нитрит натрия. Один из отравленных детей скончался после 10 месяцев лечения.

Мотивом преступления стал конфликт с коллегой из детского сада.

Три человека пострадали при взрыве в автомобиле в Белгороде

T.me/rbc_news

В жилом районе Белгорода произошел взрыв в машине. Как рассказал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали три человека.

Один из пострадавших, мужчина, находился в момент взрыва в автомобиле. Еще двое проходили мимо — мать с ребенком. Всех их доставили в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Состояние оценивается как средней степени тяжести.

«Будут проведены сеансы связи с московскими специалистами. В случае необходимости готовы отправить всех пострадавших в медицинские учреждения столицы», — подчеркнул Гладков.

В России зарегистрирован новый автомобильный бренд

Автогонщик Роман Русинов зарегистрировал новый товарный знак Rossa, который включает в себя транспортные средства, запчасти, спецодежду. Об этом пишет Ixbt.com.

По данным издания, саму заявку на бренд Русинов подал еще в конце 2022 года. Торговая марка позволяет не только продажу товаров, но и их производство.

Автомобиль под маркой Rossa разрабатывает бывший главный конструктор Marussia Motors Игорь Ермилин. При этом пока подробностей о новинках под брендом Rossa нет.

У народной артистки Татьяны Васильевой поражены легкие

Новые тревожные сведения поступают о состоянии 76-летней народной артистки России Татьяны Васильевой.

По данным Telegram-канала SHOT, у Татьяны Григорьевны поражены лёгкие. Источник канала сообщает, что в больнице ей сделали рентгенографию грудной клетки. Также сообщается, что у неё выявили диффузный пневмосклероз. При этом в искусственной вентиляции лёгких пока нет необходимости.

Утром стало известно, что Васильеву госпитализировали из-за проблем с состоянием головного мозга. Позже появился диагноз: синдром вертебробазилярной артериальной системы. Сообщается, что народную артистку перевели в палату интенсивной терапии.

Украинский боксер Усик будет баллотироваться в президенты

Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик ответил на вопрос, что будет делать после боя с британцем Тайсоном Фьюри, если он состоится.

«Пойду в крузервейт, ещё раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты», — сказал Усик в интервью на YouTube Seconds Out.