SHOT: У народной артистки Татьяны Васильевой поражены легкие
Новые тревожные сведения поступают о состоянии 76-летней народной артистки России Татьяны Васильевой.
По данным Telegram-канала SHOT, у Татьяны Григорьевны поражены лёгкие. Источник канала сообщает, что в больнице ей сделали рентгенографию грудной клетки. Также сообщается, что у неё выявили диффузный пневмосклероз. При этом в искусственной вентиляции лёгких пока нет необходимости.
Утром стало известно, что Васильеву госпитализировали из-за проблем с состоянием головного мозга. Позже появился диагноз: синдром вертебробазилярной артериальной системы. Сообщается, что народную артистку перевели в палату интенсивной терапии.
Меж тем вскоре после сообщений о госпитализации стала появляться информация, что с актрисой всё в порядке и она находится дома.