У народной артистки Татьяны Васильевой поражены легкие

По данным Telegram-канала SHOT, у Татьяны Григорьевны поражены лёгкие. Источник канала сообщает, что в больнице ей сделали рентгенографию грудной клетки. Также сообщается, что у неё выявили диффузный пневмосклероз. При этом в искусственной вентиляции лёгких пока нет необходимости.