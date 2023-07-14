Госдума приняла закон о запрете смены пола

Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о введении в РФ запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека.

Инициатива была внесена на рассмотрение палаты депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в мае. В первом чтении Дума приняла документ в июне, во втором - 13 июля. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" дополняется новой статьей, которая запрещает проводить медицинские вмешательства, а также применять лекарства, направленные на смену пола.