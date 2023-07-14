ЮАР заявила об отказе РФ заменить Путина на Лаврова на саммите БРИКС

Россия отказала президенту ЮАР Сирилу Рамафосе в просьбе заменить президента России Владимира Путина на главу российского МИД Сергея Лаврова на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в августе. Об этом заявил вице-президент африканской страны Пол Машатиле в интервью Mail & Guardian.

Южноафриканская сторона выразила желание, чтобы именно министр иностранных дел России возглавил российскую делегацию на предстоящем мероприятии.

«Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом арестовать его (...) Мы были бы рады, если бы он не приехал», — цитирует Машатиле агентство Bloomberg.

Ранее пресс-секретарь президента России и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что итоговый формат участия российского президента Владимира Путина в саммите БРИКС, который запланирован в ЮАР с 22 по 24 августа, еще не определен.

«Продолжаются обсуждения. После того как будет принято окончательное решение, мы об этом сообщим», — заявил он.