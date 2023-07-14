Германия предложила ВСУ способ защитить "Леопарды" от русских мин

Украинские танкисты, проходящие в Германии обучение на танках Leopard, спросили у немецких инструкторов, как избежать подрыва на русских минах.

Ответ инструкторов поразил даже журналистов, пишет канал "Инженеры ЧМ флота". Немецкие военные предложили украинским танкистам... объезжать русские минные поля. Поскольку те по немецким учебникам не должны быть больше, чем 100х200 метров.

Напомним, противотанковые мины вместе с ПТРК и ударными вертолетами стали главными причинами массовой гибели западной бронетехники во время неудачного контрнаступления ВСУ. По данным Минобороны РФ, уничтожены уже как минимум 16 немецких танков Leopard и большое количество БМП Bradley. Одна американская машина захвачена практически неповрежденной.