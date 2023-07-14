В Китае казнили воспитательницу детского сада за отравление детей

Суд города Цзяоцзо китайской провинции Хэнань подтвердил казнь бывшей воспитательницы детского сада Ван Юнь, которая отравила 25 детей нитритом натрия. Об этом сообщило издание «Пэнпай», передает ТАСС.

© Газета.Ru

Ее казнили 13 июля.

В марте 2019 года в одном из детских садов Цзяоцзо произошло массовое пищевое отравление. Полиция выяснила, что воспитательница Ван Юнь добавила в кашу дошкольников нитрит натрия. Один из отравленных детей скончался после 10 месяцев лечения.

Мотивом преступления стал конфликт с коллегой из детского сада.

Кроме того, следователи выяснили, что в 2017 году женщина, поссорившись с мужем, подсыпала ему в напиток нитрит натрия, в результате чего он получил отравление средней тяжести.

В прошлом году в Китае был казнен мужчина, поджегший свою бывшую жену во время прямой трансляции.