Израиль отреагировал на намерение сжечь Тору в Швеции
Израиль решительно осуждает намерение сжечь Тору перед зданием израильского посольства в Швеции и призывает Стокгольм предотвратить «акт ненависти». Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Израиля Лиор Хаят в своем аккаунте Twitter.
Накануне шведские власти одобрили запрос мужчины, собирающегося сжечь Тору и Библию у посольства Израиля в шаббат.
«Израиль решительно осуждает намерение сжечь Тору перед зданием израильского посольства в Швеции. Сожжение священных книг является актом ненависти и нетерпимости и не имеет ничего общего со свободой выражения мнений. Мы призываем власти Швеции не допустить сожжения священных книг», — написал дипломат.
В свою очередь посол Израиля в Швеции Зив Нево Кульман также осудил разрешение на акцию.