Три человека пострадали при взрыве в автомобиле в Белгороде
В жилом районе Белгорода произошел взрыв в машине. Как рассказал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали три человека.
Один из пострадавших, мужчина, находился в момент взрыва в автомобиле. Еще двое проходили мимо — мать с ребенком. Всех их доставили в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Состояние оценивается как средней степени тяжести.
«Будут проведены сеансы связи с московскими специалистами. В случае необходимости готовы отправить всех пострадавших в медицинские учреждения столицы», — подчеркнул Гладков.
По словам губернатора, угрозы для жителей соседних домов и квартир сейчас нет. На месте работают оперативные службы, следственные органы предпринимают все меры для выяснения обстоятельств и причин произошедшего. Гладков также отметил, что лично выехал на место происшествия.