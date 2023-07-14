Три человека пострадали при взрыве в автомобиле в Белгороде

В жилом районе Белгорода произошел взрыв в машине. Как рассказал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали три человека.

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Один из пострадавших, мужчина, находился в момент взрыва в автомобиле. Еще двое проходили мимо — мать с ребенком. Всех их доставили в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Состояние оценивается как средней степени тяжести.

«Будут проведены сеансы связи с московскими специалистами. В случае необходимости готовы отправить всех пострадавших в медицинские учреждения столицы», — подчеркнул Гладков.