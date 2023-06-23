Пока вы не уснули: Кремль о заявлении Обамы про Крым и иск "Нафтогаза" к РФ

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В Кремле оценили заявление Обамы про Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в словах экс-главы США Барака Обамы о крымчанах и присоединении полуострова к России есть «рациональное зерно». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в интервью Обама заявил, что в 2014 году многие русскоязычные крымчане поддержали присоединение полуострова к России.

Он подчеркнул, что в 2014-м Запад не оказал Киеву никакой финансовой и военной поддержки, поэтому Украине не могла противостоять России. Кроме того, присоединение Крыма к РФ получило «некоторое понимание в Европе», так большинство крымчан «были этнически русскими и говорили по-русски».

СМИ выяснили, как затонувший батискаф «Титан» обошел сертификацию

Стало известно, как затонувшему батискафу «Титан» удалось обойти сертификацию. Как сообщает РИА Новости, газета The Washington Post указала, что аппарату не требовалось разрешение на работу — его погружения проходили в международных водах, вне юрисдикции какой-либо страны.

По этой же причине пилоту аппарата не требовалась специальная лицензия для погружений. В нейтральных водах за подобные действия ни одно государство не смогло бы его наказать.

«Нафтогаз» подал иск о принудительном взыскании с России $5 млрд

Украинской компанией «Нафтогаз» было подано ходатайство в окружной суд округа Колумбия США о взыскании с России $5 млрд. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

По словам главы «Нафтогаза» Алексея Чернышова, поскольку российская сторона «добровольно не выплатила средства "Нафтогазу"», компания намерена использовать «все доступные механизмы» для взыскания этих средств. Он уточнил, что выплата Россией предусмотрена арбитражным решением.

Согласно решению суда в Гааге, России необходимо выплатить $5 млрд компенсаций «Нафтогазу» за объекты в Крыму, которые государственная компания потеряла в связи с вхождением полуострова в состав РФ весной 2014 года.

Макрон рассказал, ответит ли на возможный звонок Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности говорить с российским коллегой Владимиром Путиным, если российский лидер изъявит такое желание.

"Конечно, я отвечу [если Путин позвонит], - сказал Макрон в пятницу в интервью телеканалу France 24. - У меня нет причин звонить самому. Идет украинское контрнаступление. Я надеюсь, что придет время для переговоров на условиях Украины. Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу, поскольку Франция всегда была страной-посредником".

Авиасалон МАКС могут перенести на 2024 год

Авиасалон МАКС перенесен на 2024 год. Как сообщает ТАСС, об этом заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.

«Есть письмо вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Валентиновича Мантурова, где он дает согласие на перенос авиасалона МАКС на 2024 год», — заявил он в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

Кладов отметил, что все договора в рамках организации авиасалона сохраняют свою силу.

ЕС полностью запретил экспорт премиальных машин в РФ

123rf.com

Евросоюз объявил о полном запрете на экспорт премиальных машин в Россию. Речь идет об автомобилях класса люкс с двигателями объемом более 1,9 литра. Соответствующая мера была принята в рамках 11-го пакета санкций.

Причем ограничения коснулись как новых машин, так и подержанных. Кроме того, ЕС вводит полный запрет на поставки любых автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками.

Сегодня стало известно, что Евросоюзом был утвержден 11-й пакет санкций против России. Под него подпали 87 организаций, которые поддерживают Москву. В списке оказались «Царьград», RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, «Катехона».

В Херсонской области произошли три взрыва

В херсонском городе Геническ днем 23 июня произошли как минимум три взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в регионе.

По его словам, над жилыми кварталами города появился столб черного дыма. Других деталей агентство не приводит.

Вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России

11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вступил в силу в пятницу. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии.

"В среду, 21 июня, Европейский союз принял новый пакет санкций, чтобы сделать ограничительные меры против России строже и сильнее, добавив в санкционный список 87 компаний, относящихся к оборонной промышленности, - говорится в заявлении на сайте ведомства. - Пакет вступил в силу сегодня".

В Евросоюзе заявили, что не мыслят ЕС без Украины «через 20-30 лет»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогла назвать сроки вступления Украины в ЕС, но заявила, что не представляет себе Евросоюз без Украины «через 20-30 лет». Об этом сообщает Le Monde.

Несколько дней назад фон дер Ляйен попросила 27 государств-членов ЕС предоставить 50 миллиардов евро (17 миллиардов евро в виде грантов, 33 миллиарда евро в виде кредитов) в качестве помощи Украине до 2027 года.

«Мы посылаем сильный политический сигнал о том, что мы поддерживаем Украину в долгосрочной перспективе», - подчеркнула глава ЕК.

Нетаньяху: поставленная Украине техника оказалась у границ Израиля

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что поставленные Украине западные противотанковые средства оказались у границ Израиля. Об этом он рассказал в интервью The Jerusalem Post.

По словам Нетаньяху, в Израиле опасаются, что военная поддержка Украины может навредить израильской безопасности.