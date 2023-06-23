Нетаньяху: поставленная Украине техника Запада оказалась у границ Израиля
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что поставленные Украине западные противотанковые средства оказались у границ Израиля. Об этом он рассказал в интервью The Jerusalem Post.
По словам Нетаньяху, в Израиле опасаются, что военная поддержка Украины может навредить израильской безопасности.
Он подчеркнул, что в отличие от Польши, Германии, Франции и любой из западных стран, помогающих Украине, у Израиля «тесная военная граница» с Россией в Сирии.
Кроме того, у израильтян есть опасения, что любые системы, которые могут быть переданы Украине, будут использованы против Израиля, если попадут в руки Ирана.
«И, кстати, это не теоретическая возможность. Так, собственно, и произошло с западными противотанковыми средствами, которые мы сейчас находим у наших границ. Так что мы должны быть очень осторожны», - подчеркнул он.
Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский ранее заявлял, что его страна активно помогает Киеву, «но не переходя красные линии», связанные со сложной ситуацией на Ближнем Востоке. Бродский отмечал, что Россия играет важную роль в этом регионе и часть жизненно важных интересов Израиля зависит от диалога с РФ.