Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что поставленные Украине западные противотанковые средства оказались у границ Израиля. Об этом он рассказал в интервью The Jerusalem Post.

По словам Нетаньяху, в Израиле опасаются, что военная поддержка Украины может навредить израильской безопасности.

Он подчеркнул, что в отличие от Польши, Германии, Франции и любой из западных стран, помогающих Украине, у Израиля «тесная военная граница» с Россией в Сирии.

Кроме того, у израильтян есть опасения, что любые системы, которые могут быть переданы Украине, будут использованы против Израиля, если попадут в руки Ирана.

«И, кстати, это не теоретическая возможность. Так, собственно, и произошло с западными противотанковыми средствами, которые мы сейчас находим у наших границ. Так что мы должны быть очень осторожны», - подчеркнул он.