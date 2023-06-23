СМИ выяснили, как затонувший батискаф «Титан» обошел сертификацию

Стало известно, как затонувшему батискафу «Титан» удалось обойти сертификацию. Как сообщает РИА Новости, газета The Washington Post указала, что аппарату не требовалось разрешение на работу — его погружения проходили в международных водах, вне юрисдикции какой-либо страны.

По этой же причине пилоту аппарата не требовалась специальная лицензия для погружений. В нейтральных водах за подобные действия ни одно государство не смогло бы его наказать.

Financial Times добавляет, что нейтральный статус места трагедии вызывает еще одну сложность. Он не позволяет оперативно объявить о начале расследования. Сейчас правительства разных стран контактируют и обсуждают, как может выглядеть расследование такого рода. Место происшествия и многонациональный состав участников осложняют решение этого вопроса.