Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год

Авиасалон МАКС перенесен на 2024 год. Как сообщает ТАСС, об этом заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов .

«Есть письмо вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Валентиновича Мантурова , где он дает согласие на перенос авиасалона МАКС на 2024 год», — заявил он в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

Напомним, что МАКС проходит в Москве с 1993 года. Мероприятие проводится каждые два года и в последний раз состоялось в 2021-м. В этом году авиасалон должен был состояться с 25 по 30 июля. Обычно на нем демонстрируют различные образцы авиатехники, в том числе и новые модели.