В Кремле оценили заявление Обамы про Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в словах экс-главы США Барака Обамы о крымчанах и присоединении полуострова к России есть «рациональное зерно». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в интервью Обама заявил, что в 2014 году многие русскоязычные крымчане поддержали присоединение полуострова к России.

Он подчеркнул, что в 2014-м Запад не оказал Киеву никакой финансовой и военной поддержки, поэтому Украине не могла противостоять России. Кроме того, присоединение Крыма к РФ получило «некоторое понимание в Европе», так большинство крымчан «были этнически русскими и говорили по-русски».

Обама добавил, что ему и экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось давить на «сопротивлявшихся и кричавших» европейцев для введения санкций против РФ.

«Безусловно, такие рациональные зерна [в заявлениях Обамы - прим.ред.] содержатся», - заявил Песков.

Он отметил, что на Украине была большая политическая фракция, поддерживавшая идею развития добрых отношений с Россией.

«Не определенная часть населения Крыма, а практически все население Крыма хотело стать частью РФ, это тоже не секрет», - подчеркнул представитель Кремля.