"Конечно, я отвечу [если Путин позвонит], - сказал Макрон в пятницу в интервью телеканалу France 24. - У меня нет причин звонить самому. Идет украинское контрнаступление. Я надеюсь, что придет время для переговоров на условиях Украины. Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу, поскольку Франция всегда была страной-посредником".