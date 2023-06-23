В Евросоюзе заявили, что не мыслят ЕС без Украины «через 20-30 лет»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогла назвать сроки вступления Украины в ЕС, но заявила, что не представляет себе Евросоюз без Украины «через 20-30 лет». Об этом сообщает Le Monde.

Несколько дней назад фон дер Ляйен попросила 27 государств-членов ЕС предоставить 50 миллиардов евро (17 миллиардов евро в виде грантов, 33 миллиарда евро в виде кредитов) в качестве помощи Украине до 2027 года.

«Мы посылаем сильный политический сигнал о том, что мы поддерживаем Украину в долгосрочной перспективе», - подчеркнула глава ЕК.

Точных сроков вступления Украины в ЕС фон дер Ляйен не назвала.

«В долгосрочной перспективе Украина не может не стать членом ЕС», - подчеркнула она.

В конце февраля 2022-го президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

Президент Франции Эммануэль Макрон после этого заявил, что на вступление Украины в ЕС уйдут «годы или даже десятилетия», и предложил предоставить Киеву временный статус, который укрепил бы его отношения с ЕС.

В июне 2022-го Украина и Молдавия получили статус кандидатов на членство в ЕС.