В Херсонской области произошли три взрыва

В херсонском городе Геническ днем 23 июня произошли как минимум три взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в регионе.

По его словам, над жилыми кварталами города появился столб черного дыма. Других деталей агентство не приводит.

9 июня появилась информация об ударе ВСУ по детской базе отдыха в Геническом районе Херсонской области. Источник РИА Новости в экстренных службах заявил, что удар был нанесен из ракеты Storm Shadow.