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Шойгу заявил об отсутствии необходимости в новых добровольцах для СВО

Минобороны России не видит необходимости в новых добровольцах для спецоперации, на сегодняшний день контракты подписали 114 тысяч человек. Об этом заявил сегодня глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

По его словам, добровольцами набраны 52 тысячи человек.

При этом на службу по контракту в Вооруженные силы России в среднем за сутки поступает 1 336 человек, пояснил глава военного ведомства, сообщает ТАСС.

Европейские СМИ заявили об ошибках Киева при контрнаступлении ВСУ

Европейские СМИ посвятили большое количество публикаций контрнаступлению ВСУ. Эксперты отметили, в частности, что Киев допустил большое количество ошибок, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, зарубежные военные эксперты в интервью для СМИ рассказали о различных аспектах контрнаступления. Вместе с тем, все они заметили, что Россия тщательно подготовилась к отражению атак противника - построила мощные линии обороны.

Обозреватель швейцарского онлайн-СМИ Watson подчеркнул, что до начала активных боевых действий было понятно, что наступление будет развиваться по другому сценарию. Он пояснил, что у ВС РФ «были месяцы, чтобы подготовиться и построить эшелонированные укрепления в глубину».

Аксенов сообщил об ударе по Чонгарскому мосту в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ночном ударе по Чонгарскому мосту. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Глава полуострова отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. По его информации, сейчас специалисты-взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса.

«Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа», — написал Аксенов.

В Кремле объяснили неточный перевод на Западе фразы Путина «хрен им»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал то, как иностранные СМИ перевели фразу «хрен им», которую употребил Владимир Путин в своей речи о сокращении РФ ядерного оружия. В своих публикациях они написали «идите в ад».

Официальный представитель Кремля заявил, что, несмотря на сложности перевода, издания корректно поняли фразу, передает РИА Новости.

Путин использовал ее в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Есть в английском языке ряд идиом и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский. Это нормальное лингвистическое явление. Не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли», — подчеркнул Песков.

Президента Польши освистали на церемонии открытия Европейских игр

Вчера, 21 июня, в Кракове (Польша) прошла церемония открытия Европейских игр, на которых пройдёт квалификация на Олимпиаду 2024 года в Париже (Франция).

Как уже сообщалось, организационный уровень мероприятия в принципе получил массу негативных оценок от зрителей и СМИ. Однако отдельно стоит отметить реакцию собравшейся публики на выступление польских политиков: сначала на сцене освистали мэра Кракова Яцека Майхровского, а позднее организаторам и вовсе пришлось включать субтитры во время выступления экс-вице-премьера правительства страны Яцека Сасина. Также лёгкий свист стоял даже во время речи президента Польши Анджея Дуды.

В Госдуме предложили отменить праздничные дни со 2 по 6 января

Нужно сохранить выходные дни 31 и 1 января, а также на Рождество, но отменить или перенести выходные со 2 по 6 января. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Роман Птицын на заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз 22 июня.

Депутат напомнил, что сейчас формируется список выходных дней на 2024 год.

«Опять там фигурирует так называемый «новогодний запой», — сказал он.

Пассажир пропавшего батискафа оказался родственником погибших на «Титанике»

Oceangate.com

Владелец OceanGate Стоктон Раш, находящийся сейчас на борту пропавшего в Атлантическом океане батискафа, является родственником пассажиров, погибших на «Титанике». Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, жена Стоктона Раша является праправнучкой предпринимателя Исидора Штрауса и его жены Иды, «двух самых богатых людей» которые погибли при крушении «Титаника» в 1912 году.

Архивные записи свидетельствуют о том, что Штраус и его жена путешествовали первым классом, однако магнат отказался от места в спасательной шлюпке и отдал его женщинам и детям. В свою очередь Ида Штраус не захотела оставить мужа. Эпизод их гибели был показан в фильме «Титаник» Джеймса Кэмерона.

Организовавший преступное сообщество генерал МВД Сугробов вышел из колонии

Бывший глава Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денис Сугробов, вышел из колонии. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Денис Сугробов вышел из колонии», — передает слова источника РЕН ТВ.

Источник добавил, что выезд с территории исправительного учреждения был организован в строгой конфиденциальности. Сотрудники колонии предоставили все условия для того, чтобы экс-генерал не столкнулся с прессой. Его вывезли на иномарке без номеров с тонированными стеклами, заключил источник.

Вера Брежнева лишилась вида на жительство в России

Украинская певица Вера Брежнева лишилась вида на жительство в России. О этом сообщает «Комсомольская права».

По данным издания, документ артистки, подтверждающий право временно или постоянно проживать в РФ, был аннулирован, из-за чего ИП Киперман В.В. (в документах Брежнева оставила фамилию бывшего мужа — прим. «Ленты.ру») на территории страны был ликвидирован.

Сообщается, что за время концертной деятельности в России певица и ее супруг Константин Меладзе не получали паспортов РФ.

Илон Маск вызвал на бой в клетке Марка Цукерберга

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск заявил, что готов к бою в клетке с главой Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марком Цукербергом. Как сообщает The Verge, владелец Facebook* и Instagram* (признаны в России экстремистскими и запрещены) согласился на бой.

В начале июня американские СМИ писали, что один из топ-менеджеров Meta* презентовал сотрудникам будущего конкурента Twitter. Речь идет о приложении под названием Threads, которое разрабатывается под кодовым названием Project 92. Известно, что оно будет использовать систему учетных записей Instagram* для автоматического заполнения профилей.

Говоря об этом приложении Маск заявил, что его запуск поставит всех жителей Земли «под каблук» Цукерберга. На этот пост ему ответил один из пользователей, который напомнил, что глава Meta* активно занимается джиу-джитсу и его стоит бояться.