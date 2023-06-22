В Кремле объяснили неточный перевод на Западе фразы Путина «хрен им»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал то, как иностранные СМИ перевели фразу «хрен им», которую употребил Владимир Путин в своей речи о сокращении РФ ядерного оружия. В своих публикациях они написали «идите в ад».

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Официальный представитель Кремля заявил, что, несмотря на сложности перевода, издания корректно поняли фразу, передает РИА Новости.

Путин использовал ее в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Есть в английском языке ряд идиом и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский. Это нормальное лингвистическое явление. Не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли», — подчеркнул Песков.

Ранее он сообщил, что заявление Путина о переговорах России и Соединенных Штатов по сокращению ядерных вооружений в пользу Вашингтона не означает, что Москва против диалога с американскими властями.

Российский президент в ходе своего выступления указал на наличие в стране большого количества ядерного оружия. По его словам, страны НАТО проигрывают России в данном вопросе.