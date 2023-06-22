Организовавший преступное сообщество генерал МВД Сугробов вышел из колонии

Бывший глава Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денис Сугробов, вышел из колонии. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Денис Сугробов вышел из колонии», — передает слова источника РЕН ТВ.

Источник добавил, что выезд с территории исправительного учреждения был организован в строгой конфиденциальности. Сотрудники колонии предоставили все условия для того, чтобы экс-генерал не столкнулся с прессой. Его вывезли на иномарке без номеров с тонированными стеклами, заключил источник