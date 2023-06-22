Вера Брежнева лишилась вида на жительство в России

«Не исключено, что артистку лишили вида на жительство, либо она сама от него отказалась. Безусловно, за этим последовало закрытие ИП, потому что ВНЖ дает иностранцам право на ведение предпринимательской деятельности на территории России. В любом случае, теперь приехать в РФ и жить здесь, не говоря уже о том, чтобы строить карьеру, Вера Брежнева не сможет», — рассказал адвокат Андрей Алешкин.