$84.25+0.0192.00-0.07

Аксенов сообщил об ударе по Чонгарскому мосту в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ночном ударе по Чонгарскому мосту. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Аксенов сообщил об ударе по Чонгарскому мосту в Крыму
© ТАСС

Глава полуострова отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. По его информации, сейчас специалисты-взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса.

«Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа», — написал Аксенов.

Зеленский признал проблемы с контрнаступлением ВСУ

2
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители