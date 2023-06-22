Аксенов сообщил об ударе по Чонгарскому мосту в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ночном ударе по Чонгарскому мосту. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Глава полуострова отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. По его информации, сейчас специалисты-взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса.