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Илон Маск вызвал на бой в клетке Марка Цукерберга

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск заявил, что готов к бою в клетке с главой Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марком Цукербергом. Как сообщает The Verge, владелец Facebook* и Instagram* (признаны в России экстремистскими и запрещены) согласился на бой.

В начале июня американские СМИ писали, что один из топ-менеджеров Meta* презентовал сотрудникам будущего конкурента Twitter. Речь идет о приложении под названием Threads, которое разрабатывается под кодовым названием Project 92. Известно, что оно будет использовать систему учетных записей Instagram* для автоматического заполнения профилей.

Говоря об этом приложении Маск заявил, что его запуск поставит всех жителей Земли «под каблук» Цукерберга. На этот пост ему ответил один из пользователей, который напомнил, что глава Meta* активно занимается джиу-джитсу и его стоит бояться.

«Я готов к бою в клетке», — написал в ответ на это владелец Twitter.

Ответ Цукерберга не заставил себя долго ждать. Он опубликовал в своих соцсетях скрин комментария Маска и написал: «Назначь мне место». Маск же ответил двумя словами: «Октагон Лас-Вегаса», позднее добавив, что будет использовать стратегию «моржа» — просто лежать на своем противнике и ничего не делать.

*Экстремистская организация, запрещена на территории РФ

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