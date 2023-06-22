В Госдуме предложили отменить праздничные дни со 2 по 6 января

Депутат предложил отменить праздничные дни со 2 по 6 января
Нужно сохранить выходные дни 31 и 1 января, а также на Рождество, но отменить или перенести выходные со 2 по 6 января. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Роман Птицын на заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз 22 июня.
Депутат напомнил, что сейчас формируется список выходных дней на 2024 год.
«Опять там фигурирует так называемый «новогодний запой», — сказал он.
Он добавил что на каникулы приходится самая строгая неделя Рождественского поста и пить в это время нельзя. На Западе, напомнил он, выходные приходятся на время после католического Рождества.
«Стране не нужны эти выходные дни. Их только можно потратить на загул и на запой. Если мы посмотрим на количество смертей в результате праздников — ведь люди там не из-за суррогатов гибнут, главная причина — сердечно-сосудистые заболевания. Главная причина, по которой гибнут от алкоголя — сердечная недостаточность», — сказал он.
По его мнению, нужно пересмотреть график выходных дней. «Я согласен, 31 декабря, 1 января — выходные дни. Но 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, 6-е — надо их либо вообще ликвидировать в связи с положением в стране, кода надо не пьянствовать и не отдыхать, а надо работать, либо на худой конец перенести их, скажем, на майские праздники. Это вопрос, который мы с вами можем и должны решить, и чем быстрее, тем лучше», — сказал он.