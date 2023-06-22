В Госдуме предложили отменить праздничные дни со 2 по 6 января

Нужно сохранить выходные дни 31 и 1 января, а также на Рождество, но отменить или перенести выходные со 2 по 6 января. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Роман Птицын на заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз 22 июня.

Депутат напомнил, что сейчас формируется список выходных дней на 2024 год.

«Опять там фигурирует так называемый «новогодний запой», — сказал он.

Он добавил что на каникулы приходится самая строгая неделя Рождественского поста и пить в это время нельзя. На Западе, напомнил он, выходные приходятся на время после католического Рождества.

«Стране не нужны эти выходные дни. Их только можно потратить на загул и на запой. Если мы посмотрим на количество смертей в результате праздников — ведь люди там не из-за суррогатов гибнут, главная причина — сердечно-сосудистые заболевания. Главная причина, по которой гибнут от алкоголя — сердечная недостаточность», — сказал он.