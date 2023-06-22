Пассажир пропавшего батискафа оказался родственником погибших на «Титанике»

Владелец OceanGate Стоктон Раш, находящийся сейчас на борту пропавшего в Атлантическом океане батискафа, является родственником пассажиров, погибших на «Титанике». Об этом пишет газета The New York Times.

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По данным издания, жена Стоктона Раша является праправнучкой предпринимателя Исидора Штрауса и его жены Иды, «двух самых богатых людей» которые погибли при крушении «Титаника» в 1912 году.

Архивные записи свидетельствуют о том, что Штраус и его жена путешествовали первым классом, однако магнат отказался от места в спасательной шлюпке и отдал его женщинам и детям. В свою очередь Ида Штраус не захотела оставить мужа. Эпизод их гибели был показан в фильме «Титаник» Джеймса Кэмерона.

Согласно архивам издания, тело Штрауса обнаружили примерно через две недели после катастрофы, останки его жены так и не были найдены.

Венди Раш, урожденная Венди Холлингс Вейл, вышла замуж за Стоктона Раша в 1986 году. За последние два года она участвовала в трех экспедициях OceanGate к обломкам «Титаника». Она является директором по коммуникациям компании.

18 июня туристический батискаф «Титан», на борту которого было пять человек, в том числе миллиардер Хэмиш Хардинг, французский пилот-подводник Поль-Анри Нарголе и гендиректор и основатель компании-организатора туристических погружений к «Титанику» OceanGate Expeditions Стоктон Раш, отправился к месту затопления знаменитого корабля, но связь с ним была утеряна. С 19 июня ведется поисковая операция в северной части Атлантического океана, в ней принимают участие три специальных судна и самолеты.