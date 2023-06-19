Пока вы не уснули: отказ США от поддержки независимости Тайваня и ГУР Украины о состоянии Буданова

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США отказались от поддержки независимости Тайваня

EPA/TACC

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не поддерживают независимость Тайваня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир китайского телевидения.

Такое заявление Блинкен сделал на встрече с главой Китая Си Цзиньпином в Пекине.

В ГУР Украины сообщили о состоянии здоровья Буданова

В главном управление разведки министерства обороны Украины заявили, что глава ведомства Кирилл Буданов абсолютно здоров. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

"Сегодня с утра был в кабинете, кабинет цел, все прекрасно, командир работает. В какой-то мере он даже потешается вниманию российской пропаганды", - сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

«Вкусно — и точка» объявила о повышении цен

«Вкусно — и точка» поднимает цены на почти все меню своего кафе. Рост составит на 5–8%, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, нововведения вступят в силу с 26 июня.

«Многое там станет дороже», — говорится в публикации.

Столтенберг выступил против заморозки конфликта на Украине

НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине и мира на российских условиях. Как сообщает ТАСС, об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время визита в Германию.

Он отметил, что в НАТО хотят завершения конфликта, однако «справедливый мир» не может включать заморозку или «соглашение, продиктованное Россией».

Футболиста «Спартака» Промеса приговорили к 18 месяца тюрьмы

Нидерландского футболиста московского клуба «Спартак» Квинси Промеса приговорили к 18 месяца тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Промеса признали виновным в нападении на своего родственника при отягчающих обстоятельствах, которое произошло на семейной вечеринке в 2020 году в нидерландском Абкауде. В ходе конфликта спортсмен ранил мужчину ножом чуть ниже коленной чашечки.

Найдено тело брата утонувшего основателя группы Cream Soda

T.me/ENews112

В Ярославской области найдено тело младшего брата основателя группы Cream Soda Романа Свиргунова, который в марте провалился под лед вместе с братом Дмитрием и друзьями. Об этом сообщает Shot.

«По нашим данным, тело Свиргунова было обнаружено в районе деревни Новые Ченцы Некрасовского района», - пишет Telegram-канал.

Еще одна страна подала заявку на вступление в БРИКС

БРИКС принял заявку на вступление от Бангладеш, сообщает издание Dhaka Tribune.

Официальное заявление от Бангладеш было направлено в организацию премьер-министром страны Шейх Хасиной.

По словам главы МИД Абдула Момена, запрос был направлен в ЮАР, которая является действующим председателем БРИКС.

Стали известны даты праздничных дней в 2024 году

В следующем году новогодние праздники в России продлятся 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го. Проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году подготовил Минтруд. Ведомство представило календарь в Telegram.

Министерство напоминает, что нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день. Так, после новогодних каникул россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля.

В Казахстане отменили концерт Лепса

Концерт певца Григория Лепса в городе Конаев в Казахстане отменили. Как сообщает КазТАГ, компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая концертную площадку для организации выступления, разорвала договор с организаторами мероприятия в одностороннем порядке.

Концерт должен был состояться 8 июля. Компания подчеркнула, что возврат билетов возможен по месту их приобретения.

В российский пассажирский лайнер ударила молния

123rf.com

В самолет российской авиакомпании «Сибирь» ударила молния. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.