Пока вы не уснули: отказ США от поддержки независимости Тайваня и ГУР Украины о состоянии Буданова
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США отказались от поддержки независимости Тайваня
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не поддерживают независимость Тайваня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир китайского телевидения.
Такое заявление Блинкен сделал на встрече с главой Китая Си Цзиньпином в Пекине.
В ГУР Украины сообщили о состоянии здоровья Буданова
В главном управление разведки министерства обороны Украины заявили, что глава ведомства Кирилл Буданов абсолютно здоров. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Сегодня с утра был в кабинете, кабинет цел, все прекрасно, командир работает. В какой-то мере он даже потешается вниманию российской пропаганды", - сказал представитель ГУР Андрей Юсов.
«Вкусно — и точка» объявила о повышении цен
«Вкусно — и точка» поднимает цены на почти все меню своего кафе. Рост составит на 5–8%, сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, нововведения вступят в силу с 26 июня.
«Многое там станет дороже», — говорится в публикации.
Столтенберг выступил против заморозки конфликта на Украине
НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине и мира на российских условиях. Как сообщает ТАСС, об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время визита в Германию.
Он отметил, что в НАТО хотят завершения конфликта, однако «справедливый мир» не может включать заморозку или «соглашение, продиктованное Россией».
Футболиста «Спартака» Промеса приговорили к 18 месяца тюрьмы
Нидерландского футболиста московского клуба «Спартак» Квинси Промеса приговорили к 18 месяца тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Промеса признали виновным в нападении на своего родственника при отягчающих обстоятельствах, которое произошло на семейной вечеринке в 2020 году в нидерландском Абкауде. В ходе конфликта спортсмен ранил мужчину ножом чуть ниже коленной чашечки.
Найдено тело брата утонувшего основателя группы Cream Soda
В Ярославской области найдено тело младшего брата основателя группы Cream Soda Романа Свиргунова, который в марте провалился под лед вместе с братом Дмитрием и друзьями. Об этом сообщает Shot.
«По нашим данным, тело Свиргунова было обнаружено в районе деревни Новые Ченцы Некрасовского района», - пишет Telegram-канал.
Еще одна страна подала заявку на вступление в БРИКС
БРИКС принял заявку на вступление от Бангладеш, сообщает издание Dhaka Tribune.
Официальное заявление от Бангладеш было направлено в организацию премьер-министром страны Шейх Хасиной.
По словам главы МИД Абдула Момена, запрос был направлен в ЮАР, которая является действующим председателем БРИКС.
Стали известны даты праздничных дней в 2024 году
В следующем году новогодние праздники в России продлятся 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го. Проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году подготовил Минтруд. Ведомство представило календарь в Telegram.
Министерство напоминает, что нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день. Так, после новогодних каникул россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля.
В Казахстане отменили концерт Лепса
Концерт певца Григория Лепса в городе Конаев в Казахстане отменили. Как сообщает КазТАГ, компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая концертную площадку для организации выступления, разорвала договор с организаторами мероприятия в одностороннем порядке.
Концерт должен был состояться 8 июля. Компания подчеркнула, что возврат билетов возможен по месту их приобретения.
В российский пассажирский лайнер ударила молния
В самолет российской авиакомпании «Сибирь» ударила молния. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Ситуация произошла в воскресенье, 18 июня, с пассажирским лайнером, летевшим из Абакана в Новосибирск.
Пока вы не уснули: отказ США от поддержки независимости Тайваня и ГУР Украины о состоянии БудановаВ мире10 минут назад2