Найдено тело утонувшего брата сооснователя группы Cream Soda
В Ярославской области найдено тело младшего брата основателя группы Cream Soda Романа Свиргунова, который в марте провалился под лед вместе с братом Дмитрием и друзьями. Об этом сообщает Shot.
«По нашим данным, тело Свиргунова было обнаружено в районе деревни Новые Ченцы Некрасовского района», - пишет Telegram-канал.
Как отмечает 76.ru, глава ярославского Центра обеспечения действий по ГО и ЧС Олег Беловошин заявил, что тело оказалось на маленькой глубине. Он уточнил, что «водолазы там даже не искали».
Трагедия произошла 20 марта в селе Диево-Городище. Компания молодых людей отмечала день рождения в загородном доме сооснователя группы Cream Soda. Поздно вечером они пошли прогуляться и вышли на Волгу. Лед треснул и пять человек оказались в воде. Спаслась только Валерия Дерман.