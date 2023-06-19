В Ярославской области найдено тело младшего брата основателя группы Cream Soda Романа Свиргунова, который в марте провалился под лед вместе с братом Дмитрием и друзьями. Об этом сообщает Shot.

«По нашим данным, тело Свиргунова было обнаружено в районе деревни Новые Ченцы Некрасовского района», - пишет Telegram-канал.

Как отмечает 76.ru, глава ярославского Центра обеспечения действий по ГО и ЧС Олег Беловошин заявил, что тело оказалось на маленькой глубине. Он уточнил, что «водолазы там даже не искали».