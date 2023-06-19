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Найдено тело утонувшего брата сооснователя группы Cream Soda

В Ярославской области найдено тело младшего брата основателя группы Cream Soda Романа Свиргунова, который в марте провалился под лед вместе с братом Дмитрием и друзьями. Об этом сообщает Shot.

«По нашим данным, тело Свиргунова было обнаружено в районе деревни Новые Ченцы Некрасовского района», - пишет Telegram-канал.

Как отмечает 76.ru, глава ярославского Центра обеспечения действий по ГО и ЧС Олег Беловошин заявил, что тело оказалось на маленькой глубине. Он уточнил, что «водолазы там даже не искали».

Трагедия произошла 20 марта в селе Диево-Городище. Компания молодых людей отмечала день рождения в загородном доме сооснователя группы Cream Soda. Поздно вечером они пошли прогуляться и вышли на Волгу. Лед треснул и пять человек оказались в воде. Спаслась только Валерия Дерман.

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