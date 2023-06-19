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Столтенберг: НАТО против заморозки конфликта на Украине

НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине и мира на российских условиях. Как сообщает ТАСС, об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время визита в Германию.

Он отметил, что в НАТО хотят завершения конфликта, однако «справедливый мир» не может включать заморозку или «соглашение, продиктованное Россией».

Это заявление Столтенберга стало первым после переговоров Москвы и Киева с представителями африканских стран, которые предложили свою инициативу по урегулированию конфликта на Украине. Она включает в себя 10 пунктов, в том числе деэскалацию боевых действий, безотлагательное начало переговоров, освобождение военнопленных и возвращение детей в семьи.

В делегацию вошли представители Египта, Коморских островов, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. 16 июня члены миссии побывали на Украине, а 17 июня они встретились с президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь президента Дмитрий песков заявлял, что диалог по инициативе продолжится на саммите Россия — Африка в июле.

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