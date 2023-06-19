Концерт певца Григория Лепса в городе Конаев в Казахстане отменили. Как сообщает КазТАГ, компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая концертную площадку для организации выступления, разорвала договор с организаторами мероприятия в одностороннем порядке.

Концерт должен был состояться 8 июля. Компания подчеркнула, что возврат билетов возможен по месту их приобретения.

Напомним, что 15 июня на неформальной вечеринке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Лепс вместе с Николаем Басковым заявили, что выплатят российским военным по 1 млн рублей за каждый уничтоженный танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позднее к их инициативе присоединился еще один певец, Юрий Антонов.