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Концерт Лепса в Казахстане отменили после требований местных жителей

Концерт певца Григория Лепса в городе Конаев в Казахстане отменили. Как сообщает КазТАГ, компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая концертную площадку для организации выступления, разорвала договор с организаторами мероприятия в одностороннем порядке.

Концерт должен был состояться 8 июля. Компания подчеркнула, что возврат билетов возможен по месту их приобретения.

Напомним, что 15 июня на неформальной вечеринке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Лепс вместе с Николаем Басковым заявили, что выплатят российским военным по 1 млн рублей за каждый уничтоженный танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позднее к их инициативе присоединился еще один певец, Юрий Антонов.

После этого жители города Конаев обратились к акимам города и Алматинской области, потребовав отменить запланированное выступление российского исполнителя.

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