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В ГУР Украины сообщили о состоянии здоровья Буданова

В главном управление разведки министерства обороны Украины заявили, что глава ведомства Кирилл Буданов абсолютно здоров. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

"Сегодня с утра был в кабинете, кабинет цел, все прекрасно, командир работает. В какой-то мере он даже потешается вниманию российской пропаганды", - сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Накануне немецкий журнал Stern писал, что никогда не публиковал сообщений о ранении Буданова и его нахождении в берлинской больнице, на которые позже ссылались российские СМИ. Журналисты издания назвали "откровенным фейком" сообщения российских Telegram-каналов и военкоров о том, что глава ГУР впал в кому, ссылающиеся на журнал.

В Германии прокомментировали сообщения о находящемся в коме Буданове

Ранее РИА Новости сообщало, что Буданов был сильно ранен во время ночного удара по Киеву 29 мая. Утверждалось, что ракета прилетела в соседний кабинет, руководителя военной разведки Украины извлекли из-под обломков и через Польшу доставили в военный госпиталь в Берлине.

Позже Юсов заявлял, что с Будановым все в порядке.

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